Производство пищевых продуктов в Нижегородской области выросло на 5,5% в январе-мае

сливочного масла (на 53,5%, до 4,8 тысяч тонн); сыров и творога (на 20,7%, до 14 тысяч тонн); мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (на 16,1%, до 33,2 тысяч тонн); мясных полуфабрикатов (на 11,7%, до 23,8 тысяч тонн); кондитерских изделий (на 3,9%, до 20,5 тысяч тонн); хлеба и хлебобулочных изделий (на 3,4%, до 62,4 тысяч тонн); молока жидкого обработанного (на 1,4%, до 98,7 тысяч тонн).