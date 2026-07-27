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Нижегородская КСП нашла нарушения при субсидировании импортозамещения

Контрольно-счетная палата проверила использование бюджетных средств на химическое импортозамещение и направила отчет прокуратуре.

Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила нарушения при предоставлении субсидий на проект импортозамещения компании ООО «РусСилика». Об этом сообщили в пресс-службе КСП региона.

Проверка охватила период 2025 года и первого квартала 2026 года. Аудиторы установили, что в соглашение с региональным минпромторгом не внесли обязательные условия о затратах на оборудование и сохранении зарплат, а предприятие не достигло промежуточных показателей.

По итогам проверки представления направили в минпромторг и само ООО «РусСилика». Отчеты о результатах переданы губернатору, в Законодательное собрание, а также в областную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что нижегородский технопарк получит 200 млн рублей на развитие инфраструктуры.