Мэр Казани: «Не помню, чтобы у предпринимателей были спокойные времена»

Предприятия общественного питания на УСН до конца 2026 года освобождены от НДС при условии, что не менее 70% их доходов за 2025 год пришлось на основную деятельность. За первое полугодие МСП перечислили в бюджет Казани 6,7 млрд рублей, что на 0,5% меньше прошлогодних показателей. Однако финансовую поддержку получили 656 субъектов МСП на общую сумму более 8 млрд рублей. Изменение условий ведения бизнеса повлияло на количество компаний: с начала года прекратили деятельность более 10,1 тысяч субъектов МСП, при этом зарегистрировано около 8,1 тысяч новых. Больше всего закрытий пришлось на торговлю и услуги (свыше 3,8 тысяч), строительство (1,3 тыс.), транспорт (825) и производство (601). Основными причинами закрытия предприниматели назвали рост налоговой нагрузки (72% обращений) и высокие ставки по кредитам (23%). Тем не менее, новые предприятия активно открывались, особенно в торговле и сфере услуг (2,2 тыс.), строительстве (более 1 тыс.), транспорте (790) и производстве (396).