Мэр Казани: «Не помню, чтобы у предпринимателей были спокойные времена»

Малый и средний бизнес (МСП) по-прежнему является ключевым фактором экономического роста Казани. Однако в 2026 году предприниматели столкнулись с меняющейся деловой средой. Налоговые преобразования, дороговизна заемных средств и рыночные сдвиги вынуждают компании адаптироваться и искать новые пути развития. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Общий оборот МСП Казани за первое полугодие 2026 года составил 396 миллиардов рублей. Об этом сообщил Ильдар Шакиров, заместитель главы администрации города на аппаратном совещании в мэрии.
В секторе МСП занято 188,7 тысячи человек, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Средний заработок на малых предприятиях увеличился до 58,8 тысяч рублей с прежних 39,1 тысяч. В Казани зарегистрировано около 84 тысяч субъектов МСП, включая малые и микропредприятия (почти 35 тысяч), средние компании (347) и более 48 тысяч индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в городе насчитывается около 170 тысяч самозанятых. Основными сферами деятельности МСП являются торговля и услуги, составляющие 35% сектора. За ними следуют строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, транспорт и логистика, а также производственный сектор.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что МСП Казани находятся в стадии трансформации, но остаются важнейшим двигателем городской экономики, формируя 42,5% территориального продукта. Рост числа компаний и сотрудников свидетельствует об устойчивости экономики.
Город продолжает диверсифицировать направления поддержки, охватывая все сегменты бизнеса. Налоговая реформа стала серьезным вызовом для МСП в 2026 году. Снижен порог дохода для пребывания на упрощенной системе налогообложения без уплаты НДС (до 20 млн рублей). Базовая ставка НДС увеличена до 22%, а условия патентной системы стали более жесткими. Из-за этого почти 5,8 тысяч казанских компаний перешли на уплату НДС, что составляет около 7% всех субъектов МСП. Отмена льгот в первую очередь затронула торговлю, строительство и производство. В качестве способа адаптации к новым налоговым условиям более 4 тысяч казанских МСП выбрали автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), которая предлагает минимизацию отчетности и автоматический расчет налогов, а также освобождение от НДС.
Предприятия общественного питания на УСН до конца 2026 года освобождены от НДС при условии, что не менее 70% их доходов за 2025 год пришлось на основную деятельность. За первое полугодие МСП перечислили в бюджет Казани 6,7 млрд рублей, что на 0,5% меньше прошлогодних показателей. Однако финансовую поддержку получили 656 субъектов МСП на общую сумму более 8 млрд рублей. Изменение условий ведения бизнеса повлияло на количество компаний: с начала года прекратили деятельность более 10,1 тысяч субъектов МСП, при этом зарегистрировано около 8,1 тысяч новых. Больше всего закрытий пришлось на торговлю и услуги (свыше 3,8 тысяч), строительство (1,3 тыс.), транспорт (825) и производство (601). Основными причинами закрытия предприниматели назвали рост налоговой нагрузки (72% обращений) и высокие ставки по кредитам (23%). Тем не менее, новые предприятия активно открывались, особенно в торговле и сфере услуг (2,2 тыс.), строительстве (более 1 тыс.), транспорте (790) и производстве (396).
Мэр Ильсур Метшин подчеркнул, что рост обусловлен развитием торговли, общественного питания и сферы услуг, что является результатом политики по развитию внутреннего туризма. Предприниматели сталкиваются со сложностями уже не первый год, но, несмотря на постоянно меняющееся давление, продолжают развиваться и сохранять рабочие места.
Мэр отметил, что казанские бизнесмены достойно справляются с текущей ситуацией, схожей по всей стране.
«Я за свою работу мэром вообще не помню, чтобы у предпринимателей были спокойные времена, когда они только созидали. Постоянно то одно, то другое. Но, к чести наших предпринимателей, они с этим достойно справляются», — цитирует мэра информагентство.
Город продолжит оказывать поддержку через арендные каникулы, бесплатное размещение веранд, помощь отдельным отраслям, сопровождение бизнеса, обучение, участие в выставках и ярмарках, а также содействие в выходе на международные рынки. В этом году этими инструментами воспользовались 2,8 тысяч субъектов МСП. Активно ведется работа по поиску новых рынков сбыта. Более ста предпринимателей приняли участие во встречах с зарубежными партнерами из Азии и СНГ. Бизнес-миссия в Минск привела к заключению новых соглашений. Казанские поставщики получили заказы на 110 млрд рублей, включая 29 млрд рублей за пределами Татарстана. Город намеревается и дальше помогать предпринимателям в освоении новых рынков.