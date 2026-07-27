Камышинский опытный завод избежал банкротства

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил банкротство ООО «Производственная компания “Камышинский опытный завод”. Как сообщили в арбитраже, заявление о признании предприятия банкротом подала Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области.
Основанием явилось наличие задолженности ООО «ПК Камышинский опытный завод» по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды в размере 3 895 833,16 ₽ Из этой суммы на основной долг пришлось 3 538 466,71 ₽, на просроченный свыше трех месяцев — 2 120 365,31 ₽, а пени составили 357 366,45 ₽
Однако часть долгов предприятие погасило. По состоянию на начало июня сумма задолженности ООО «ПК “Камышинский опытный завод” составила 579 717,46 ₽, в том числе: основной долг — 222 351,01 ₽ (страховые взносы) и пени — 357 366,45 ₽
Так как размер требования к должнику по основному долгу оказался менее 2 000 000 рублей, в удовлетворении заявления о признании предприятия банкротом было отказано.
Справка. ООО «Производственная компания “Камышинский опытный завод” занимается изготовлением оборудования и средств механизации и автоматизации для нефтебаз и нефтепродуктопроводов.