Камышинский опытный завод избежал банкротства

Основанием явилось наличие задолженности ООО «ПК Камышинский опытный завод» по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды в размере 3 895 833,16 ₽ Из этой суммы на основной долг пришлось 3 538 466,71 ₽, на просроченный свыше трех месяцев — 2 120 365,31 ₽, а пени составили 357 366,45 ₽