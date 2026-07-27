Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

Песков заявлял, что Армения по мере сближения с ЕС «рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС». Путин говорил, что Еревану стоит как можно раньше определиться между ЕС и ЕАЭС — в таком случае возможен «мягкий и интеллигентный развод». В Ереване, однако, заверяли, что «разводиться» с Москвой не намерены.