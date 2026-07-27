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Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

Лидеры в телефонном разговоре также коснулись проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Источник: РБК

Премьер Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина «принять меры» по урегулированию проблем, касающихся ограничений на импорт ряда товаров армянского происхождения. Сообщение по итогам телефонного разговора политиков опубликовала пресс-служба Пашиняна.

Политики затронули тему и проведения в Армении референдума по вопросу членства республики в Евросоюзе. «Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда данная тема получит предметный характер», — сказано в сообщении.

Кремль подтвердил факт разговора. Согласно сообщению пресс-службы российского президента, Путин подтвердил приверженность принятому 29 мая на саммите ЕврАзЭС в Астане совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Армении, направленных на вступление в Евросоюз.

«В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭС», — сказано в сообщении Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что политики, «естественно, обсуждали двусторонние отношения, и был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято лидерами стран ЕАЭС по Армении».

В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также запрещен транзит этих продуктов в страны ЕАЭС. В июле Россельхознадзор не допустил ввоз в Россию молочной продукции из Армении.

Песков заявлял, что Армения по мере сближения с ЕС «рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС». Путин говорил, что Еревану стоит как можно раньше определиться между ЕС и ЕАЭС — в таком случае возможен «мягкий и интеллигентный развод». В Ереване, однако, заверяли, что «разводиться» с Москвой не намерены.

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