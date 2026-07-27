Ozon повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза

Для тех, у кого был такой полис, но сейчас он не активен, может снова включить его и до 26 августа 2026 года пользоваться по прежнему тарифу. Ставка 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon, начнет действовать 27 августа 2026 года.