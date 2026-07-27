Аэропорт Внуково уточнил данные по ситуации с багажом после сбоя в системе

Позже руководство воздушной гавани уточнило, что весь багаж, который не был вовремя доставлен на отбывающие в Турцию борты, отправлен, он уже в пути. Весь день система обработки багажа работает в нормальном режиме. Во Внукове отметили, что руководство привлекло подрядчика системы для нормализации ситуации.