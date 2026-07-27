Песков заявил, что Россию ждет супербудущее вместо «хождения в лаптях»

Представитель Кремля напомнил, что экономика в теории может быть замкнутой и производить «все из себя». «Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически да. Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? — Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны, мы можем это сделать», — объяснил он.