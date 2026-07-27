Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Россию ждет супербудущее вместо «хождения в лаптях»

В Кремле заявили, что Россия сохраняет — пусть и скромные — темпы экономического роста и при этом не намерена отказываться от взаимодействия с внешним миром в пользу полностью замкнутой экономики.

Источник: РБК

Российской экономике удается сохранять темпы развития, несмотря на отсутствие условий для резких изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Да, разные ситуации бывают в экономике, но это во всем мире, собственно, сейчас не время быстрых скачков. Но все равно пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия адаптировалась к ограничениям и научилась «жить под давлением санкций». «Более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что экономика в теории может быть замкнутой и производить «все из себя». «Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически да. Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? — Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны, мы можем это сделать», — объяснил он.

Бортничество — добыча меда и воска от пчелиных семей, живущих в природных условиях в дуплах деревьев.

Достичь такого прогресса в замкнутом периметре невозможно, и президент Владимир Путин, напомнил Песков, «неоднократно об этом говорил, что суверенная экономика — это не значит экономическая автаркия, экономическая замкнутость».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 24 июля заявила, что главным условием ускорения экономики является повышение производительности труда и более эффективное использование трудовых ресурсов. Ранее аналитики регулятора понизили прогноз роста ВВП России: на 2026 год — с 0,7 до 0,6%, на 2027-й — с 1,5 до 1,3%. Пересмотр ожиданий в ЦБ объяснили временным сокращением производственных мощностей и признаками замедления спроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июне говорил, что с 2027 года российская экономика должна перейти к устойчивому сбалансированному росту, для чего правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл.

Президент Владимир Путин в мае заявлял, что меры правительства начали давать сдержанный, но положительный результат. Он ссылался на рост ВВП в марте на 1,8%, увеличение промышленного производства на 2,3% и сохранение безработицы на минимальном уровне 2,2%. При этом в Минэкономразвития отмечали, что говорить о полном восстановлении темпов роста пока преждевременно, а текущий период характеризуется стабилизацией и структурной перестройкой экономики.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше