Российской экономике удается сохранять темпы развития, несмотря на отсутствие условий для резких изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
«Да, разные ситуации бывают в экономике, но это во всем мире, собственно, сейчас не время быстрых скачков. Но все равно пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Россия адаптировалась к ограничениям и научилась «жить под давлением санкций». «Более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля напомнил, что экономика в теории может быть замкнутой и производить «все из себя». «Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически да. Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? — Нет. Нам нужно супербудущее. Мы этого достойны, мы можем это сделать», — объяснил он.
Бортничество — добыча меда и воска от пчелиных семей, живущих в природных условиях в дуплах деревьев.
Достичь такого прогресса в замкнутом периметре невозможно, и президент Владимир Путин, напомнил Песков, «неоднократно об этом говорил, что суверенная экономика — это не значит экономическая автаркия, экономическая замкнутость».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 24 июля заявила, что главным условием ускорения экономики является повышение производительности труда и более эффективное использование трудовых ресурсов. Ранее аналитики регулятора понизили прогноз роста ВВП России: на 2026 год — с 0,7 до 0,6%, на 2027-й — с 1,5 до 1,3%. Пересмотр ожиданий в ЦБ объяснили временным сокращением производственных мощностей и признаками замедления спроса.
Премьер-министр Михаил Мишустин в июне говорил, что с 2027 года российская экономика должна перейти к устойчивому сбалансированному росту, для чего правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл.
Президент Владимир Путин в мае заявлял, что меры правительства начали давать сдержанный, но положительный результат. Он ссылался на рост ВВП в марте на 1,8%, увеличение промышленного производства на 2,3% и сохранение безработицы на минимальном уровне 2,2%. При этом в Минэкономразвития отмечали, что говорить о полном восстановлении темпов роста пока преждевременно, а текущий период характеризуется стабилизацией и структурной перестройкой экономики.
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