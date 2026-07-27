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12 тонн субпродуктов птицы отправили из Ростовской области в Абхазию

В Ростовской области на экспорт отправили субпродукты птицы.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили 12 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали через систему «Аргус».

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