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ЦБ опубликовал первые нормативные акты для запуска рынка криптовалют

Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России. Среди них — порядок организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, указали в пресс-службе регулятора.

Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России. Среди них — порядок организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, указали в пресс-службе регулятора.

Режим торгов будет прописан в правилах биржи, которая будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену. Банк России также разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Их минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 млн руб. Размер будет зависеть от характера деятельности — например, планирует ли организация работать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов.

Аналогичные требования ЦБ предусмотрел для операторов электронных платформ. Центробанк также определил правила учета цифровых валют, состав сведений о депонентах, получателях доступа к системе, учитываемых активах, правила ведения цифровых счетов. «По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг», — отметили в регуляторе.

21 июля Госдума приняла закон о регулировании крипторынка. По нему цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). Закон вступит в силу с 1 сентября.

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