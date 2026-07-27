ЦБ опубликовал первые нормативные акты для запуска рынка криптовалют

Режим торгов будет прописан в правилах биржи, которая будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену. Банк России также разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Их минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 млн руб. Размер будет зависеть от характера деятельности — например, планирует ли организация работать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов.