В Калининградской области продолжают развиваться молочная промышленность и судостроение

В Калининградской области в мае-июне 2026 года продолжилось развитие молочной промышленности и судостроения. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».
Как отмечает регулятор, экономическая активность в регионе соответствовала общим тенденциям Северо-Западного федерального округа. В частности, предприятия молочной отрасли реализовывали инвестиционные проекты, судостроительные компании продолжали выполнять крупные заказы, а туристическую привлекательность региона поддерживали новые гостиницы и авиарейсы.
По данным Банка России, переработчики молока на Северо-Западе активно вкладывают средства в модернизацию производств и расширение ассортимента продукции. В Калининградской области, в частности, готовится к вводу в эксплуатацию новый завод по выпуску сыров, мягкого мороженого и смесей для молочных коктейлей.
Высокая загрузка сохраняется и на предприятиях судостроения и судоремонта. На калининградских верфях продолжается строительство двух многофункциональных аварийно-спасательных судов, которые предназначены для работы в акватории Северного морского пути.
Кроме того, Северо-Запад остается одним из востребованных туристических направлений. В начале лета в Калининграде открылись новые отели, а для повышения транспортной доступности регионов округа в мае-июне были запущены новые и дополнительные авиарейсы, в том числе в Калининградскую область.
В Центробанке напомнили, что данные доклада «Региональная экономика» используются при принятии решений по ключевой ставке. Документ формируется на основе статистики, экспертных оценок и результатов регулярных опросов бизнеса. В июльском опросе приняли участие более 12,3 тыс. российских компаний, включая 212 предприятий из Калининградской области.