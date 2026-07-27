В Калининградской области продолжают развиваться молочная промышленность и судостроение

Кроме того, Северо-Запад остается одним из востребованных туристических направлений. В начале лета в Калининграде открылись новые отели, а для повышения транспортной доступности регионов округа в мае-июне были запущены новые и дополнительные авиарейсы, в том числе в Калининградскую область.