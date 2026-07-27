На Мосбирже за день провели дискретные аукционы по акциям четырех компаний

На прошлой неделе по рынку прошла волна резкого роста акций. Аналитики InvestFuture связали это с шорт-сквизом, то есть закрытием коротких позиций, которое приводит к увеличению котировок. «Тут важно понимать, где рост спекулятивный, а где фундаментальный. Как только основная масса коротких позиций будет закрыта, спекулятивный рост прекратится, и акции откатятся к прежним значениям», — отмечали аналитики.