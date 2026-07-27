Porsche к 2035 году сократит каждое пятое рабочее место

Всего вместе с утвержденными в прошлом году 3,9 тыс. к 2035 году планируется сократить около 9 тыс. работников, то есть приблизительно каждого пятого. Сокращения будут осуществляться за счет естественной убыли и программ добровольного увольнения. На конец 2024 года штат Porsche насчитывал около 42,6 тыс. человек.