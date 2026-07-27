На Дальнем Востоке выловили более 44 тыс. тонн лосося с начала года

По итогам первого полугодия оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы. Стоимость кеты упала до 450 ₽ за кг, нерки — до 750 ₽ за кг. Об этом свидетельствуют подсчеты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, в этом году вылов может достичь 227 тыс. тонн.