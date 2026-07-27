NIS запросила у Минфина США продление лицензии на деятельность после 31 июля

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпром нефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.