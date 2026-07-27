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NIS запросила у Минфина США продление лицензии на деятельность после 31 июля

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями.

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») подала в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запрос на продление лицензии на операционную деятельность после 31 июля.

Как сообщило Радио и телевидение Сербии, компания «направила в Министерство финансов США запрос на получение новой лицензии, которая позволит компании продолжить свою деятельность».

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпром нефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Ранее Минфин США продлил срок операционной лицензии на работу NIS до 31 июля и установил новый крайний срок переговоров по выкупу венгерским концерном MOL российской доли в компании на ту же дату.

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