Дмитриев намекнул на финансовый кризис в США сценой из «Игры на понижение»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул на надвигающийся в США финансовый кризис, выложив сцену из фильма «Игра на понижение» о крахе ипотечного рынка в 2008 году.
В X он опубликовал гиф-картинку с кадром, на котором изображен американский инвестор Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл. Соответствующее изображение Дмитриев опубликовал в ответ на пост с тепловой картой рынка акций США, на которой все котировки находятся в «красной зоне».
Картина «Игра на понижение» рассказывает о нескольких служащих банков и частных фондов, включая Бьюрри, предугадавших кризис 2008 года на Уолл-стрит, который затем привел к глобальному финансовому кризису. В основе фильма — реальная история участников американского финансового рынка.
В мае агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщало, что сценарий, при котором судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено до августа, грозит мировой экономике рецессией, сравнимой с мировым финансовым кризисом 2008 года.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.