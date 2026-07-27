Apple вновь стала самой дорогостоящей компанией в мире

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple вновь стала самой крупной по рыночной капитализации компанией в мире, обойдя Nvidia. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 23:32 мск, акции Apple на бирже Nasdaq росли на 1,17%, до $336,91 за бумагу. В это же время акции Nvidia демонстрировали снижение на 4,99% и торговались на уровне $196,51.
17 июля компания также обгоняла Nvidia по капитализации, но лидерство компании продлилось менее суток. По информации Bloomberg, тогда выход Apple на первое место по капитализации был вызван оттоком инвестиций из технологического сектора, в частности — снижением котировок Nvidia.