Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 июля

Национальный банк изменил курсы валют на 28 июля, вторник. В частности, после выходных стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 28 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8827 белорусского рубля, 1 евро — 3,2849 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 27 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля во вторник, 28 июля, стал немного легче в валютной корзине. Заметнее в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0022 белрубля, курс евро увеличился на 0,0041 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0001 белрубля.
Тем временем крупный белорусский мобильный оператор меняет стоимость своих услуг.