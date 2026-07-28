Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 июля

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 27 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля во вторник, 28 июля, стал немного легче в валютной корзине. Заметнее в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.