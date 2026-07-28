Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 28 июля

Нацбанк повысил курс доллара и курс евро и понизил курс российского рубля на 28 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 28 июля, вторник. В частности, после выходных стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 28 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8827 белорусского рубля, 1 евро — 3,2849 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 27 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля во вторник, 28 июля, стал немного легче в валютной корзине. Заметнее в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0022 белрубля, курс евро увеличился на 0,0041 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0001 белрубля.

Тем временем крупный белорусский мобильный оператор меняет стоимость своих услуг.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше