Reuters спрогнозировал ЕС непростую зиму при нехватке энергоресурсов

Страны Евросоюза приближаются к осенне-зимнему периоду с низкими запасами энергоресурсов на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев на глобальных рынках сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива, пишет Reuters в материале под названием «Европе предстоит долгая холодная зима, поскольку запасы топлива истощаются».
По данным LSEG, европейские подземные хранилища газа заполнены примерно на 55% — это самый низкий показатель для этого периода с 2021 года. Импорт СПГ также снизился: по прогнозу Kpler, в июле он составит около 6,3 млн тонн — минимум с сентября 2024 года. Одной из причин стало возвращение «с удвоенной силой» на рынок СПГ азиатских покупателей.
Природный газ обеспечивает около 30% потребностей европейских домохозяйств в отоплении, еще около 10% приходится на мазут. После сокращения поставок российского трубопроводного газа Европа заменила его импортом СПГ, что обеспечило ей лидирующие позиции в импорте сверххолодного топлива. Однако теперь, пишет Reuters, Европа вынуждена конкурировать за поставки с Азией на мировом рынке.
Проблемы возникли и на рынке дизельного топлива. Запасы в Европе находятся на самом низком уровне с 2022 года из-за сокращения поставок с Ближнего Востока.
«Мягкая зима способна обеспечить необходимую передышку и позволить избежать полноценного кризиса. Однако затяжной период холодов с резким ростом потребности в отоплении покажет, насколько мал запас прочности у европейской энергетики. После нескольких лет последовательных потрясений континент снова оказывается всего в одной суровой зиме от серьезного энергетического кризиса», — говорится в материале Reuters.
О предстоящих проблемах в энергетическом секторе в ЕС предупредили вскоре после начала войны в Иране. Так, в апреле комиссар Евросоюза по энергетике Дэн Йоргенсен объявил о подготовке к «затяжному энергетическому шоку» вследствие эскалации на Ближнем Востоке. «Это будет долгий кризис. Цены на энергию будут высоки еще очень долго. Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация будет еще хуже», — сказал он.
Вскоре Financial Times узнала, что ЕС предостерег национальные правительства от превращения энергетического кризиса из-за войны в Иране в финансовый, на фоне чего Еврокомиссия форсировала предложение наложить ограничения на предлагаемые меры, включая энергетические субсидии, снижение налогов и потолок цен.
В июле The New York Times сообщила об опасении Европейских оборонных и энергетических компаний о последствиях полного отказа от российского газа. По данным издания, при таком сценарии возникает риск предоставления Вашингтону возможности для чрезмерного влияния на свою внутреннюю энергетическую политику, тогда как отношения между США и Европой находятся в «плачевном состоянии».