Reuters спрогнозировал ЕС непростую зиму при нехватке энергоресурсов

О предстоящих проблемах в энергетическом секторе в ЕС предупредили вскоре после начала войны в Иране. Так, в апреле комиссар Евросоюза по энергетике Дэн Йоргенсен объявил о подготовке к «затяжному энергетическому шоку» вследствие эскалации на Ближнем Востоке. «Это будет долгий кризис. Цены на энергию будут высоки еще очень долго. Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация будет еще хуже», — сказал он.