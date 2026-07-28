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Reuters спрогнозировал ЕС непростую зиму при нехватке энергоресурсов

Европа вступает в зиму с низкими запасами энергоресурсов на фоне перебоев на рынках СПГ и дизельного топлива. По данным Reuters, хранилища газа заполнены примерно на 55%, а запасы дизеля находятся на минимальном уровне с 2022 года.

Источник: Reuters

Страны Евросоюза приближаются к осенне-зимнему периоду с низкими запасами энергоресурсов на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев на глобальных рынках сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива, пишет Reuters в материале под названием «Европе предстоит долгая холодная зима, поскольку запасы топлива истощаются».

По данным LSEG, европейские подземные хранилища газа заполнены примерно на 55% — это самый низкий показатель для этого периода с 2021 года. Импорт СПГ также снизился: по прогнозу Kpler, в июле он составит около 6,3 млн тонн — минимум с сентября 2024 года. Одной из причин стало возвращение «с удвоенной силой» на рынок СПГ азиатских покупателей.

Природный газ обеспечивает около 30% потребностей европейских домохозяйств в отоплении, еще около 10% приходится на мазут. После сокращения поставок российского трубопроводного газа Европа заменила его импортом СПГ, что обеспечило ей лидирующие позиции в импорте сверххолодного топлива. Однако теперь, пишет Reuters, Европа вынуждена конкурировать за поставки с Азией на мировом рынке.

Кроме того, ожидания восстановления поставок из Катара после временного открытия Ормузского пролива не оправдались из-за нового обострения ситуации между США и Ираном. На этом фоне цены на газ в Европе превысили €60 за МВт·ч и достигли максимума с начала 2023 года.

Проблемы возникли и на рынке дизельного топлива. Запасы в Европе находятся на самом низком уровне с 2022 года из-за сокращения поставок с Ближнего Востока.

«Мягкая зима способна обеспечить необходимую передышку и позволить избежать полноценного кризиса. Однако затяжной период холодов с резким ростом потребности в отоплении покажет, насколько мал запас прочности у европейской энергетики. После нескольких лет последовательных потрясений континент снова оказывается всего в одной суровой зиме от серьезного энергетического кризиса», — говорится в материале Reuters.

О предстоящих проблемах в энергетическом секторе в ЕС предупредили вскоре после начала войны в Иране. Так, в апреле комиссар Евросоюза по энергетике Дэн Йоргенсен объявил о подготовке к «затяжному энергетическому шоку» вследствие эскалации на Ближнем Востоке. «Это будет долгий кризис. Цены на энергию будут высоки еще очень долго. Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация будет еще хуже», — сказал он.

Вскоре Financial Times узнала, что ЕС предостерег национальные правительства от превращения энергетического кризиса из-за войны в Иране в финансовый, на фоне чего Еврокомиссия форсировала предложение наложить ограничения на предлагаемые меры, включая энергетические субсидии, снижение налогов и потолок цен.

В июле The New York Times сообщила об опасении Европейских оборонных и энергетических компаний о последствиях полного отказа от российского газа. По данным издания, при таком сценарии возникает риск предоставления Вашингтону возможности для чрезмерного влияния на свою внутреннюю энергетическую политику, тогда как отношения между США и Европой находятся в «плачевном состоянии».

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