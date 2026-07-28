Баб-эль-Мандебский пролив пустеет: коммерческий трафик обвалился за неделю

За неделю, прошедшую с момента объявления йеменскими хуситами морского эмбарго в отношении Саудовской Аравии, интенсивность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе снизилась на 56%. К такому выводу пришли аналитики компании Kpler, на данные которых ссылается газета The National.
26 июля акваторию пролива пересекли лишь 15 судов с сырьевыми грузами. Для сравнения: в день введения ограничений, 20 июля, их было 34. Из прошедших 26 июля судов девять покидали Красное море, шесть — заходили в него. Транспортировались нефть, зерно и удобрения, следовавшие в Китай, Индию, Пакистан и Нидерланды.
Как подчеркивает издание, сокращение трафика происходит на фоне эскалации риторики и действий мятежников. 25 июля хуситы отчитались об атаках на объекты саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу с применением ракет и беспилотников. Эти заявления, по оценке The National, усилили опасения наблюдателей относительно возможного возобновления полномасштабных боевых действий в Йемене.
Парадоксальным образом на этом фоне наблюдается рост активности в другом стратегическом районе. 26 июля трафик через Ормузский пролив, по данным Kpler, вырос почти вдвое. Пролив пересекли 11 судов, тогда как 25 июля их было шесть, а 24 июля — 12. Издание связывает эту динамику с паузой в боестолкновениях между США и Ираном, наступившей после двух недель взаимных ударов. Отмечается, что многие суда отключали системы слежения и прокладывали нестандартные маршруты, чтобы оставаться незамеченными.
Конфликт вокруг судоходства развернулся после того, как 20 июля военный представитель хуситов Яхья Сариа официально объявил о запрете на проход судов, связанных с Саудовской Аравией. Уже 21 июля возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе.
Позднее мятежники сообщили о ракетно-беспилотных ударах по двум саудовским нефтяным танкерам, назвав это ответом на нарушение их блокады. Саудовские власти подтвердили атаку на танкер Encelia, уточнив, что члены экипажа не пострадали. В ответ аравийская коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в провинции Ходейда.
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