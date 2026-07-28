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Кадыров опроверг сообщения о надвигающемся дефиците продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о том, что республике грозит дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Он добавил, что все предприятия региона работают в штатном режиме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложными сообщения о том, что республике грозит дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Он добавил, что все предприятия региона работают в штатном режиме.

«Если говорить о погодных условиях, то они лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах, уборка урожая продолжается в плановом режиме», — написал Рамзан Кадыров в Telegram. По его словам, с начала 2026 года в Чечне убрано 120 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 369 тыс. т, а к концу года превысит 500 тыс. т.

В марте Рамзан Кадыров вводил в Чечне режим ЧС из-за сильных ливней.

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