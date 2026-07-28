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Посол РФ рассказал о соглашениях Европы и США с Индонезией по редкоземам

Сергей Толченов заявил, что страны Запада ищут в регионе партнеров, которые бы заменили Китай в качестве источника редкоземельных металлов.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Запад активно ищет замену Китаю в качестве источника редкоземельных металлов в регионе, поэтому Соединенные Штаты и Европа уже подписали с Индонезией ряд отдельных соглашений по разработке редкоземов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Отвечая на вопрос о продвижении проектов по разработке редкоземельных металлов между Россией и Индонезией, он отметил, что на сегодняшний день в этом вопросе «речь пока может идти больше в теоретическом плане».

«Хотя Индонезия является одним из крупных обладателей запасов редкоземельных металлов, разрабатывается пока не такая большая доля, поэтому они заинтересованы в партнерстве с разными странами, — заметил Толченов. — Но, честно говоря, более активно этим занимаются те же американцы, европейцы, которые подписали с индонезийским правительством отдельные документы по разработке редкоземельных металлов».

При этом посол отметил, что такое положение дел не вызывает удивления, а является «нормальной историей», так как страны Запада «ищут в регионе партнеров, которые бы заменили Китай в качестве источника редкоземов».

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.

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