Посол РФ рассказал о соглашениях Европы и США с Индонезией по редкоземам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Запад активно ищет замену Китаю в качестве источника редкоземельных металлов в регионе, поэтому Соединенные Штаты и Европа уже подписали с Индонезией ряд отдельных соглашений по разработке редкоземов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.
Отвечая на вопрос о продвижении проектов по разработке редкоземельных металлов между Россией и Индонезией, он отметил, что на сегодняшний день в этом вопросе «речь пока может идти больше в теоретическом плане».
«Хотя Индонезия является одним из крупных обладателей запасов редкоземельных металлов, разрабатывается пока не такая большая доля, поэтому они заинтересованы в партнерстве с разными странами, — заметил Толченов. — Но, честно говоря, более активно этим занимаются те же американцы, европейцы, которые подписали с индонезийским правительством отдельные документы по разработке редкоземельных металлов».
При этом посол отметил, что такое положение дел не вызывает удивления, а является «нормальной историей», так как страны Запада «ищут в регионе партнеров, которые бы заменили Китай в качестве источника редкоземов».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.