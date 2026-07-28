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Что известно о правилах российского рынка криптовалют: ЦБ обнародовал первые документы

Центробанк опубликовал нормативные акты для запуска рынка криптовалют в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Обнародованы первые документы по запуску рынка криптовалют в России. Центробанк опубликовал на официальном сайте несколько соответствующих нормативных актов. В тексте присутствуют правила торгов цифровыми валютами и правами.

ЦБ разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и прав. Минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 миллионов рублей. Точный размер зависит от характера проводимой деятельности. Так, капитал будет высчитываться, в том числе с учетом планов организации. Например, будет ли она работать с открытыми распределенными реестрами. Такие же требования предусмотрены для операторов электронных платформ.

«Цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг», — указано в материале.

В России в большинстве случаев нельзя оплачивать товары криптовалютой. Однако она все же может пригодиться для некоторых услуг. Приобрести такую валюту в России можно несколькими способами: через криптобиржи, обменники и специальные кошельки.