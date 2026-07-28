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Неработающие пенсионеры в нескольких регионах РФ стали получать более 40 тысяч: названы два субъекта

Средний размер пенсии более 40 тысяч зафиксировали на Чукотке и в Ненецком АО.

Источник: Комсомольская правда

В России в июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих жителей составил 25 838 рублей. В двух регионах РФ зафиксировали пенсию более 40 тысяч. Такая средняя выплата среди неработающих пенсионеров отмечена в Ненецком автономном округе и на Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Соцфонда.

Самые высокие выплаты в среднем получали жители Чукотки. Там средний размер пенсионного обеспечения составил 44 066 рублей. Согласно приведенным данным, в Ненецком автономном округе это значение в июне равнялось 40 023 рублям.

В этом году еще три региона вошли в число субъектов со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей. Количество таких областей выросло до 12. В топ вошли Архангельская область, Карелия и Коми.