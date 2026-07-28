Неработающие пенсионеры в нескольких регионах РФ стали получать более 40 тысяч: названы два субъекта

В России в июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих жителей составил 25 838 рублей. В двух регионах РФ зафиксировали пенсию более 40 тысяч. Такая средняя выплата среди неработающих пенсионеров отмечена в Ненецком автономном округе и на Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Соцфонда.