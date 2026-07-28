«Известия»: конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей в РФ

«Серьезная ситуация вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива на какое-то время практически парализовали один из основных хабов по доставке запасных частей для многих марок автомобилей — Арабские Эмираты. Через ОАЭ в Россию шло много деталей по параллельному импорту. Сроки были длинными, но устойчивыми, и это позволяло формировать здесь запас комплектующих на складах», — сказал Уфимцев.