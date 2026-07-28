«Известия»: конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей в РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сроки доставки автозапчастей в Россию из ОАЭ увеличились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью «Известиям».
«Серьезная ситуация вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива на какое-то время практически парализовали один из основных хабов по доставке запасных частей для многих марок автомобилей — Арабские Эмираты. Через ОАЭ в Россию шло много деталей по параллельному импорту. Сроки были длинными, но устойчивыми, и это позволяло формировать здесь запас комплектующих на складах», — сказал Уфимцев.
По его словам, сейчас доставка автозапчастей в Россию занимает 30−45 дней, а сложной электроники, фар и других негабаритных деталей — примерно 10 дней за счет отправки авиацией. «Сейчас многие работают фактически с колес, а создать запас деталей стало гораздо сложнее», — отметил Уфимцев.
Глава ВСС добавил, что изменение маршрутов поставок также осложнило ситуацию с ремонтом по ОСАГО.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.