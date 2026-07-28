В Общественной палате РФ предложили увеличить МРОТ с 27 до 50 тысяч

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в РФ достигает 27 093 рублей. Это значение следует поднять до 50 тысяч. С таким предложением обратился заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в диалоге с ТАСС.
Член ОП пояснил, что указанная сумма выходит с учетом инфляции, цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. Он считает реальными такие выплаты сотрудникам.
«Большинство наших компаний и предприятий могут платить такие деньги. Считаю, что МРОТ в 50 тыс. рублей — это отражение экономической ситуации и стоимости жизни», — резюмировал Владислав Гриб.
По мнению экономиста Игоря Балынина, средняя зарплата в 2027 году может вырасти до 137 тысяч рублей. За текущий год это значение достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч.