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Капитализация SpaceX рухнула на $1,2 трлн

Это сопоставимо со стоимостью компании Tesla, отметил телеканал CNBC.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Компания SpaceX Илона Маска с июня потеряла более $1,2 трлн рыночной капитализации. Это сопоставимо со стоимостью производителя электромобилей Tesla, также возглавляемого Маском, сообщил телеканал CNBC.

Как отмечается, после выхода SpaceX на IPO ее акции взлетели до $225,6 в середине июня, но 27 июля акции компании закрылись на отметке $113,5. Это привело к потере $1,2 трлн рыночной капитализации SpaceX. Для сравнения, капитализация Tesla составляет $1,22 трлн.

Маск ранее иронично назвал себя «бывшим триллионером». 12 июня он стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн, после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. 24 июня его активы упали до $957 млрд. Сейчас его состояние составляет $709 млрд, согласно опубликованному агентством Bloomberg «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

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