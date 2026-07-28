Капитализация SpaceX рухнула на $1,2 трлн

Как отмечается, после выхода SpaceX на IPO ее акции взлетели до $225,6 в середине июня, но 27 июля акции компании закрылись на отметке $113,5. Это привело к потере $1,2 трлн рыночной капитализации SpaceX. Для сравнения, капитализация Tesla составляет $1,22 трлн.