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Багдад и Бейрут договорились о трубе через Ливан

Ливан вынес на переговоры с Ираком идею организации транзита нефти через свою территорию в Средиземное море — это позволит Багдаду обойти Ормузский пролив.

Ливан вынес на переговоры с Ираком идею организации транзита нефти через свою территорию в Средиземное море — это позволит Багдаду обойти Ормузский пролив. Как пишет The National со ссылкой на официальных лиц двух стран, предложение прозвучало в ходе встречи в иракской столице.

Финансовый советник премьер-министра Ирака Али аз-Зейди, которого цитирует издание, уточнил, что визит ливанского премьера Навафа Салама в Багдад преследовал цель перезагрузить экономические связи с упором на энергетику. Иракской стороне озвучили план использовать ливанские мощности как дополнительный выход к морю.

В случае реализации этой схемы, по словам советника, Ливан получит серьезную логистическую роль, а для Ирака откроется новое торговое окно в мир.

Министр энергетики Ливана Джо Садди назвал дискуссии «очень позитивными». Он сообщил, что страны условились создать совместную техническую группу. Визит иракской делегации в Бейрут для оценки перспектив проекта ожидается в ближайшее время.

При этом Садди подчеркнул, что на текущем этапе речь идет лишь о декларациях о намерениях. По его словам, проработка выходит далеко за рамки простого возобновления старой линии — рассматривается возможность строительства ответвления от трубопровода, идущего из Сирии в ливанский Триполи, а также возведение НПЗ, который мог бы закрыть внутренние потребности Ливана в нефтепродуктах.

Ранее мы писали: Ормузский пролив могут разминировать: Иран и Оман ведут переговоры.

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