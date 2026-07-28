Багдад и Бейрут договорились о трубе через Ливан

При этом Садди подчеркнул, что на текущем этапе речь идет лишь о декларациях о намерениях. По его словам, проработка выходит далеко за рамки простого возобновления старой линии — рассматривается возможность строительства ответвления от трубопровода, идущего из Сирии в ливанский Триполи, а также возведение НПЗ, который мог бы закрыть внутренние потребности Ливана в нефтепродуктах.