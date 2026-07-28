Япония подняла со дна океана 50 тонн ила с редкоземельным кладом

Японское научно-исследовательское судно Chikyu завершило экспедицию у острова Минамиторисима, в ходе которой впервые в истории удалось непрерывно извлечь со дна океана ил, содержащий редкоземельные элементы. Как сообщает The Asahi Shimbun, работы велись в феврале на глубине около 6 км в 1900 км к юго-востоку от Токио.
Всего было поднято примерно 50 тонн осадочной породы. Анализ показал наличие иттрия (29,9% от содержания минералов), используемого в аэрокосмической отрасли, энергетике и полупроводниках. Также в пробах обнаружили гадолиний, применяемый в магнитно-резонансной томографии, и диспрозий (4,6%), незаменимый для высокоэффективных магнитов в электромобилях. Доля средних и тяжелых редкоземельных элементов в иле составила около 54%.
Впрочем, объем обнаруженных запасов пока оценить сложно: пробы взяты на ограниченном участке и за короткий срок. Следующий этап запланирован на февраль 2027 года — тогда исследователи намерены извлекать до 350 тонн ила в день в течение месяца. Оценка экономической целесообразности промышленной добычи намечена на март 2028 года.
Активная разведка собственных редкоземельных ресурсов стала для Японии ответом на ужесточение экспортных ограничений со стороны Китая. В ноябре 2025 года после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню поставки ряда критически важных элементов из КНР резко сократились. С января 2026 года экспорт семи видов редкоземельных металлов в Японию упал на 34% за первые четыре месяца, а по диспрозию, тербию и иттрию поставки фактически обнулились. В конце июня Китай добавил в черный список еще 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований и дочерние компании Mitsubishi Electric, доведя их общее число до 40.
Эксперты отмечают, что Китай по-прежнему контролирует до 70% мировой добычи и более 90% переработки редкоземельных металлов, а доля КНР в японском импорте этого сырья составляет около 60%. В ответ Токио активизировал переговоры с США, Австралией и Канадой о совместных проектах, а также делает ставку на развитие технологий переработки и вторичного использования редкоземельных элементов. Однако, как отмечают аналитики, коммерческая добыча со дна океана остается затратной и технически сложной — по оценкам, выход на промышленный уровень возможен не ранее 2030 года.
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