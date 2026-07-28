Япония подняла со дна океана 50 тонн ила с редкоземельным кладом

Эксперты отмечают, что Китай по-прежнему контролирует до 70% мировой добычи и более 90% переработки редкоземельных металлов, а доля КНР в японском импорте этого сырья составляет около 60%. В ответ Токио активизировал переговоры с США, Австралией и Канадой о совместных проектах, а также делает ставку на развитие технологий переработки и вторичного использования редкоземельных элементов. Однако, как отмечают аналитики, коммерческая добыча со дна океана остается затратной и технически сложной — по оценкам, выход на промышленный уровень возможен не ранее 2030 года.