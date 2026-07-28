На Ямале врачам предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей

В числе наиболее привлекательных вакансий также участковый врач-педиатр в Салехарде с зарплатой 240 тысяч рублей, детский стоматолог в Губкинском — 224 тысячи рублей, врач-дерматовенеролог в Тазовском районе — 215 тысяч рублей и травматолог-ортопед в Новом Уренгое — 205 тысяч рублей.