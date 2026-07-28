На Ямале врачам предлагают зарплаты до 250 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самое высокооплачиваемое предложение — для врача-эндокринолога в Шурышкарском районе. Специалисту готовы платить до 250 тысяч рублей.
В числе наиболее привлекательных вакансий также участковый врач-педиатр в Салехарде с зарплатой 240 тысяч рублей, детский стоматолог в Губкинском — 224 тысячи рублей, врач-дерматовенеролог в Тазовском районе — 215 тысяч рублей и травматолог-ортопед в Новом Уренгое — 205 тысяч рублей.
Как сообщает ИА «Север-Пресс», Ямал остается одним из лидеров страны по уровню оплаты труда медицинских работников. Кроме того, округ занимает ведущие позиции по числу педиатров и фельдшеров скорой медицинской помощи.