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«Ведомости»: инвестиции зарубежных издателей игр в рекламу в RuStore выросли

Представитель платформы заявил, что Китай удерживает лидерство среди стран по размеру вложенных в продвижение рекламных бюджетов.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Зарубежные издатели мобильных игр в январе — июне 2026 года нарастили инвестиции в рекламу в RuStore в 3 раза в годовом выражении, до более чем 400 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель платформы.

Представитель RuStore отметил газете, что общий объем рекламных затрат за январь — июнь вырос в 2,6 раза, однако не назвал абсолютные цифры. В пресс-службе добавили «Ведомостям», что Китай удерживает лидерство среди стран по размеру вложенных в продвижение рекламных бюджетов с долей в размере 76%.

Китайские Doomsday Fairy tail и Athena: Blood Twins заняли первенство по рекламным вложениям среди всех зарубежных мобильных игр в RuStore, подчеркнули газете в пресс-службе магазина приложений. По информации представителя платформы, в тройку лидеров стран также вошли Сингапур и ОАЭ, которые в совокупности обеспечили еще около 10% общего объема рекламных бюджетов.

В RuStore связали рост бюджетов зарубежных издателей с появлением новых форматов для продвижения, включая стикеры или интерактивных баннеров на витрине магазина. Там считают, что на рост инвестиций в рекламу еще повлияли улучшение инструментов аналитики, а также приток «новых компаний-разработчиков».

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