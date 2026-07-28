Сенатор Ульяновской области предлагает заправку по четным и нечетным госномерам

Гибатдинов уточнил, что пока на многих АЗС сохраняются очереди, поэтому люди тратят много времени для того, чтобы заправить автомобиль. «Это касается не только обычных автомобилистов, но и тех, для кого транспорт — инструмент работы», — пояснил сенатор.