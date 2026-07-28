Сенатор Ульяновской области предлагает заправку по четным и нечетным госномерам

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов считает необходимым рассмотреть возможность введения в регионе заправки автомобилей по четным и нечетным госномерам. Об этом он сообщил ТАСС.
«На мой взгляд, стоит рассмотреть возможность введения временного порядка заправки автомобилей по принципу четных и нечетных государственных регистрационных номеров. Например, в четные дни календаря заправляться будут автомобили с госномерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, а в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9», — сказал собеседник агентства.
Гибатдинов считает, что, если поток автомобилей будет распределен более равномерно, это поможет уменьшить очереди. «Подобный подход уже реализовали некоторые регионы, и они показывают положительный результат», — отметил он.
Сенатор добавил, что следит за ситуацией с обеспечением топливом в Ульяновской области. «Сегодня в очередной раз провели мониторинг АЗС. Проблема есть — связана она как со своевременным обеспечением заправок топливом, так и с повышенным ажиотажем по объективным причинам», — отметил он.
Гибатдинов уточнил, что пока на многих АЗС сохраняются очереди, поэтому люди тратят много времени для того, чтобы заправить автомобиль. «Это касается не только обычных автомобилистов, но и тех, для кого транспорт — инструмент работы», — пояснил сенатор.
Он подчеркнул, что сейчас необходимы дополнительные временные организационные решения. По мнению собеседника агентства, это позволит избежать спекуляций и ажиотажа, а также значительно сократит очереди.