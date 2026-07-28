В Приморье через суд пытаются вернуть 40 млн рублей гранта

В Приморском крае Министерство экономического развития подало иск в арбитраж к индивидуальному предпринимателю. Ведомство требует вернуть в бюджет 40 миллионов рублей, выделенных как грант на развитие фермерского хозяйства. Деньги были перечислены в полном объеме, но бизнес-план так и не был реализован, а заявленные показатели остались невыполненными. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".