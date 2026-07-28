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Корпоративное волонтерство признано драйвером развития экономики страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Координационном центре Правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с представителями компаний, которые развивают корпоративное волонтерство.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Координационном центре Правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с представителями компаний, которые развивают корпоративное волонтерство.

Мероприятие приурочено ко Дню корпоративного волонтера. В нём приняли участие председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы «Добро.РФ» Артём Метелев, заместитель руководителя Росмолодёжи Юрий Лескин, представители Минэкономразвития и других органов государственной власти, компаний — лидеров корпоративного добровольчества, экосистемы «Добро.РФ», Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ).

«Корпоративное волонтёрство в России выступает непосредственным драйвером развития экономики страны. В 2023 году его доля в ВВП России составила порядка 290 млрд рублей, а уже в 2024 году — более 400 млрд. Волонтёрство всё чаще закладывается в стратегию бизнеса, это отражено в документах стратегического планирования компаний, — корпоративное волонтёрство становится стандартом современных работодателей», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в прошлом году был принят закон о поддержке корпоративного волонтёрства, который позволяет включать соответствующий пункт в коллективные трудовые договоры. Методически компании получают доступ к лучшим практикам, образовательным программам и базе проверенных НКО для партнёрства. Кроме того, активно строится инфраструктура для эффективного взаимодействия государства, представителей компаний и НКО.

Дмитрий Чернышенко также поблагодарил компании, развивающие корпоративное волонтёрство. Среди них — Росатом, РЖД, Сбер, «Норникель» и многие другие. В частности, от «Норникеля» благодарственное письмо в адрес коллектива за вклад в развитие добровольческого движения получила руководитель направления развития социального капитала и благотворительности компании, заместитель председателя НСКВ Елена Крючкова.

«За каждой такой оценкой — тысячи людей, которые после рабочего дня находят время помогать другим. Они участвуют в экологических и социальных проектах, становятся наставниками, поддерживают местные сообщества и каждый день доказывают, что добровольчество начинается с личной инициативы. Эта награда — признание достижений наших сотрудников, которые уже много лет помогают людям, реализуют социальные, экологические и образовательные инициативы и объединяют вокруг себя сообщества», — прокомментировали в «Норникеле».

Красноярск также является постоянной площадкой для реализации волонтерских инициатив сотрудников «Норникеля». С 2018 года их силами построена экотропа, обустроены смотровые площадки и установлены информационные стенды в национальном парке «Красноярские Столбы». В начале июля открылся Центр научного волонтерства — совместный проект компании и нацпарка, призванный вовлечь добровольцев, бизнес и неравнодушных жителей в сохранение биоразнообразия и заповедной природы.

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