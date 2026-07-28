Корпоративное волонтерство признано драйвером развития экономики страны

«За каждой такой оценкой — тысячи людей, которые после рабочего дня находят время помогать другим. Они участвуют в экологических и социальных проектах, становятся наставниками, поддерживают местные сообщества и каждый день доказывают, что добровольчество начинается с личной инициативы. Эта награда — признание достижений наших сотрудников, которые уже много лет помогают людям, реализуют социальные, экологические и образовательные инициативы и объединяют вокруг себя сообщества», — прокомментировали в «Норникеле».