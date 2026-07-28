Без паники! Ситуация с бензином в Красноярском крае: последние новости

В Красноярском крае обстановка с легковым горючим остается напряженной из-за высокого потребительского спроса и неравномерных графиков поставок. При этом на региональных и федеральных трассах отмечается положительная динамика с дизелем, а все социальные объекты и экстренные службы снабжаются в приоритетном порядке.
Что происходит с бензином в Красноярском крае — в материале krsk.aif.ru.
Спрос на бензин в Красноярске.
На станциях вертикально интегрированных компаний (ВИНК) суточный объем продаж существенно превышает обычные показатели. Водители активно отслеживают, где есть бензин в Красноярске, и порой сталкиваются с тем, что топливо временно не отпускают. Как поясняют в региональном Минпромторге, такие «окна» связаны не с дефицитом, а с технологической необходимостью: заправке нужно дождаться очередной партии или переключить резервуары.
Тем не менее на некоторых АЗС, где цены на бензин ниже, наблюдаются очереди.
В то же время ситуация с обеспечением большегрузов нормализуется. В зависимости от запасов на трассах увеличены лимиты дизельного топлива, заправка фур идет в штатном режиме. В Минпромторге подчеркивают, что текущие сложности с бензином носят общероссийский характер. Для стабилизации рынка Центробанк РФ сообщил, что все нефтеперерабатывающие заводы Сибири перенесли плановые летние ремонты на осень.
Цены на бензин в Красноярске.
В конце июля цены на бензин в Красноярске показали значительный разбег, который зависит от владельца конкретной сети. Крупные ВИНК сдерживают стоимость за счет долгосрочных контрактов и собственных ресурсов. На их федеральных АЗС литр АИ-92 обходится примерно в 63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизель — 83,40 рубля.
У независимых операторов финансовой подушки нет — они вынуждены закупать объемы на нестабильной бирже. В результате региональные компании выставили жесткие прайсы: за литр 92-го горожане платят 85 рублей, за 95-й — 89 рублей. Самая высокая стоимость зафиксирована на частных заправках, где АИ-92 и дизель взлетели до 125 рублей, а АИ-95 достигает 135 рублей. На некоторых частных точках горючее периодически отсутствует вовсе.
Приоритет социальным службам.
Региональный штаб продолжает круглосуточный мониторинг. Экстренные службы (скорая помощь, МЧС), аграрии, общественный транспорт и объекты ЖКХ обеспечены ресурсами в полном объеме. Из-за нестабильности оптового рынка на ряде региональных станций даже временно ограничили отпуск населению, чтобы гарантированно закрыть потребности социальных объектов.
Также на некоторых АЗС сохраняются ограничения на розлив топлива в канистры для физических лиц. Эксперты уверены: если покупать бензин в Красноярске только по мере необходимости, искусственного ажиотажа можно избежать.
«Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5−10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям. При спокойном и равномерном расходе топлива напряжённости, скорее всего, не было бы. На трассах АЗС одной из ВИНК отменили лимит 50 литров для фур — теперь большегрузы могут заправляться в удобном для них объёме, и пробок стало меньше. Думаю, автовладельцам стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие», — прокомментировал складывающуюся ситуацию председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов.
Министерство промышленности и торговли края призывает жителей не поддаваться панике и просит отнестись с пониманием к временным сложностям на топливном рынке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как можно узнать, где есть бензин на заправках в Красноярске.