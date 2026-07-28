Названо число жителей крупных городов РФ, платящих или планирующих взять ипотеку

В России виды ипотеки делятся на рыночную и льготные программы с господдержкой, такие как семейная, IT-ипотека, дальневосточная, сельская ипотека. Так, программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. С 1 апреля 2025 года она распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Ипотека для IT-специалистов оформляется под 6% годовых для сотрудников аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Дальневосточная и арктическая ипотека предлагается со ставкой до 2% годовых на покупку жилья в регионах Дальнего Востока и Арктики для молодых семей и ряда специалистов. Сельская ипотека выдается под 3% годовых на покупку или строительство готового дома в сельской местности и малых городах РФ.