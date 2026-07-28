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Названо число жителей крупных городов РФ, платящих или планирующих взять ипотеку

По информации исследования группы «Родина», таких людей оказалось около 25%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около четверти жителей крупных городов России выплачивают ипотеку или планируют оформить ее в ближайшее время, говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Около четверти опрошенных жителей крупных городов уже выплачивают ипотеку или планируют оформить ее в ближайшее время», — отмечается в материалах исследования на платформе «Анкетолог», инициированного группой «Родина».

В России виды ипотеки делятся на рыночную и льготные программы с господдержкой, такие как семейная, IT-ипотека, дальневосточная, сельская ипотека. Так, программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. С 1 апреля 2025 года она распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Ипотека для IT-специалистов оформляется под 6% годовых для сотрудников аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Дальневосточная и арктическая ипотека предлагается со ставкой до 2% годовых на покупку жилья в регионах Дальнего Востока и Арктики для молодых семей и ряда специалистов. Сельская ипотека выдается под 3% годовых на покупку или строительство готового дома в сельской местности и малых городах РФ.

В исследовании участвовали 3,5 тыс. жителей крупных городов.

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