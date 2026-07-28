В Назарово стартовал основной этап ремонта теплосетей

На время проведения основного этапа ремонта горячее водоснабжение будет временно ограничено. Это связано с тем, что одновременно выполняются работы не только на городских тепловых сетях, но и ремонт теплофикационного оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов. Пока система полностью выведена из работы, специалисты ремонтируют сетевые насосы, трубопроводы, арматуру и другое оборудование станции, обеспечивающее производство и подачу теплоносителя в город. После завершения ремонта система вновь заполняется теплоносителем, проводятся необходимые технологические операции и проверяется работа оборудования. Только после подтверждения надежности всей схемы теплоснабжения энергетики возобновят подачу горячей воды потребителям. Такой комплексный подход позволяет качественно подготовить к зиме всю систему теплоснабжения — от оборудования станции до городских тепловых сетей.