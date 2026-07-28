В Назарово стартовал основной этап ремонта теплосетей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В течение двух недель специалисты Назаровской ГРЭС заменят 1,2 километра наиболее изношенных участков тепловых сетей и проведут ремонт теплосетевого оборудования станции. Подготовка к предстоящему отопительному сезону уже приносит результаты: благодаря планомерному обновлению инфраструктуры сокращается количество дефектов, выявляемых во время гидравлических испытаний, и снижается повреждаемость тепловых сетей в зимний период.
В 2026 году на ремонтную программу направлено свыше 110 млн рублей. До конца года энергетики заменят 2,5 километра трубопроводов, обновят железобетонные каналы, плиты перекрытия, тепловые камеры, запорную арматуру и другое оборудование тепловых сетей.
С 27 июля по 9 августа основные работы пройдут на четырёх участках: в районе ул. Арбузова 112, ул. Карла Маркса 44, на пересечении улиц Чехова 1б — Арбузова 88, а также в посёлке Бор в районе ул. Черняховского 2−4. Они определены по результатам диагностики технического состояния трубопроводов, анализа повреждаемости в предыдущие отопительные сезоны и гидравлических испытаний. Часть участков была выявлена с помощью роботизированной диагностики, проведенной в прошлом году.
«Подготовка к отопительному сезону — это общая задача. Сегодня к ней активно готовятся не только энергетики, но и управляющие компании, учреждения социальной сферы, предприятия и городские службы. От того, насколько качественно каждый выполнит свою часть работы, зависит надежное прохождение зимы и комфорт жителей Назарово. Для координации этой работы в администрации города еженедельно проходят штабы по подготовке к отопительному сезону, где вместе со всеми ответственными организациями мы контролируем выполнение намеченных мероприятий», — подчеркнул глава Назаровского округа Александр Гейнрих.
На время проведения основного этапа ремонта горячее водоснабжение будет временно ограничено. Это связано с тем, что одновременно выполняются работы не только на городских тепловых сетях, но и ремонт теплофикационного оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов. Пока система полностью выведена из работы, специалисты ремонтируют сетевые насосы, трубопроводы, арматуру и другое оборудование станции, обеспечивающее производство и подачу теплоносителя в город. После завершения ремонта система вновь заполняется теплоносителем, проводятся необходимые технологические операции и проверяется работа оборудования. Только после подтверждения надежности всей схемы теплоснабжения энергетики возобновят подачу горячей воды потребителям. Такой комплексный подход позволяет качественно подготовить к зиме всю систему теплоснабжения — от оборудования станции до городских тепловых сетей.
За последние три года объем капитального ремонта теплосетевой инфраструктуры в Назарово значительно увеличился. С 2024 по 2026 год обновлено около 7 километров трубопроводов, а общий объем замененных тепловых сетей за последние пять лет составит почти 10 километров. Компания последовательно переходит от устранения отдельных повреждений к комплексной замене наиболее изношенных участков, что уже положительно отражается на надежности теплоснабжения города.
Эффективность этой работы подтверждают производственные показатели. По итогам гидравлических испытаний 2026 года специалисты выявили 12 дефектов на тепловых сетях — почти в два раза меньше, чем годом ранее. Это подтверждает, что благодаря системному обновлению инфраструктуры количество потенциально аварийных участков последовательно сокращается.
Положительная динамика сохраняется и в период прохождения отопительного сезона. В отопительном сезоне 2025−2026 годов количество повреждений на тепловых сетях снизилось на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Сокращение повреждаемости стало результатом последовательной реализации ремонтной программы, направленной не только на устранение возникающих неисправностей, но и на предупреждение их появления за счет капитального обновления наиболее проблемных участков тепловых сетей.
«Для нас главное — максимально качественно подготовить систему теплоснабжения к зиме. Для этого мы одновременно выполняем работы как на городских тепловых сетях, так и внутри станции. Такой подход требует временного ограничения горячего водоснабжения, но позволяет комплексно подготовить к работе всю систему теплоснабжения. Уже сегодня мы видим результаты этой работы: сокращается количество дефектов, выявляемых во время гидравлических испытаний, снижается число повреждений в отопительные сезоны, а значит, повышается надежность теплоснабжения Назарово», — отметил генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.
После завершения основных ремонтных работ в августе энергетики проведут повторные гидравлические испытания, что позволит устранить дополнительные дефекты до наступления зимы. Тем самым подтвердив готовность системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону 2026−2027 гг.
Эффективность такого подхода уже подтверждена практикой. Последние отопительные сезоны Назаровская ГРЭС прошла в штатном режиме, а прошедшая зима с продолжительными морозами до −38,8 °С (почасовой минимум −41,4 °С) стала дополнительным подтверждением надежности системы теплоснабжения. Реализация ремонтной программы 2026 года позволит сохранить эту надежность и обеспечить безаварийное прохождение предстоящего отопительного сезона.