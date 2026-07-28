Кризис или нет? Что происходит с ресторанным бизнесом

По ее словам, в целом сегмент общественного питания сейчас работает в условиях повышенного давления на издержки, что отражается и в рыночной статистике. «Во втором квартале 2026 года предприятия общепита в торговых центрах Москвы показали самый заметный рост закрытий среди всех категорий арендаторов: их доля по количеству увеличилась на 9,9 п.п. по сравнению с первым кварталом, до 21,4%. При этом по площади показатель практически не изменился (9,7%; +0,5 п.п.), что свидетельствует о том, что рынок покидают преимущественно небольшие форматы», — уточнила эксперт.