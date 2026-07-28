ЦБ раскрыл детали расследования манипуляций рынком в Telegram

В ЦЕБ не называют ни ценные бумаги, с которыми совершалось манипулирование, ни сумму полученного участниками этих действий дохода. Однако указывают, что он превосходили минимальный порог, установленный УК для привлечения к уголовной ответственности (3,75 млн руб.). Сейчас Telegram-каналы продолжают работу. Однако в ЦБ в настоящее время не наблюдают прямых признаков манипулирования.