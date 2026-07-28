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ЦБ раскрыл детали расследования манипуляций рынком в Telegram

Процесс сбора доказательств по манипулированию рынком со стороны Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» занял почти три года. Об этом в интервью «Ъ» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Процесс сбора доказательств по манипулированию рынком со стороны Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» занял почти три года. Об этом в интервью «Ъ» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Сопоставляли комментарии и призывы в Telegram-каналах, что в них транслировались, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. Было установлено, что в некоторых случаях инфлюэнсеры сами совершали встречные сделки с ценными бумагами еще до публикации новостей.

При этом чтобы доказать, что было совершено нарушение или преступление, нужно «не просто описать общую фактуру, но и буквально изучить каждую операцию и посчитать полученный доход», пояснил Кирилл Пронин. В случаях же с РДВ количество операций измерялось десятками тысяч.

В ЦЕБ не называют ни ценные бумаги, с которыми совершалось манипулирование, ни сумму полученного участниками этих действий дохода. Однако указывают, что он превосходили минимальный порог, установленный УК для привлечения к уголовной ответственности (3,75 млн руб.). Сейчас Telegram-каналы продолжают работу. Однако в ЦБ в настоящее время не наблюдают прямых признаков манипулирования.

Подробнее — в интервью Кирилла Пронина.