ЦБ раскрыл главную схему манипуляций на бирже

Такие операции, по его словам, в большинстве случаев совершаются для того, чтобы оперативно перевести собственные ценные бумаги от одного брокера к другому или для передачи пакета бумаг между родственниками. Причина такого поведения, отметил он, — сложность в неторговых переводах ценных бумаг между депозитариями. Однако из-за того, что подобные сделки происходят при минимальной рыночной активности, чтобы не допустить попадания к другим инвесторам, создается существенное отклонение либо цены, либо объема. А это «несет в себе признаки манипулирования», отмечает господин Пронин.