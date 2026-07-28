В ЦБ рассказали о механизмах борьбы с инсайдом

При этом качество и количество поступающих от участников финансового рынка уведомлений растет. В этом году ЦБ в среднем получает 20−25 уведомлений ежемесячно. Два года назад участникам торгов была дана возможность получать информацию от биржи о существенных отклонениях по нестандартным операциям. На основе этих данных они могут опрашивать клиента о причинах таких сделок.