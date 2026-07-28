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Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель впервые с 20 июля

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $87 за баррель. Подобный уровень зафиксирован впервые с 20 июля. По данным торгов на 06:02 мск, баррель Brent подешевел на 2,22% — до $86,4.

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $87 за баррель. Подобный уровень зафиксирован впервые с 20 июля. По данным торгов на 06:02 мск, баррель Brent подешевел на 2,22% — до $86,4.

К 06:16 мск падение замедлилось — цена составила $86,66 за баррель (-1,92%). Параллельно с этим фьючерс на нефть WTI с поставкой в августе продемонстрировал более резкое снижение, упав на 9,34% — до $80,97 за баррель.

Цены на нефть начали снижение после приостановки ударов США по Ирану. Накануне в начале торговой сессии цена на нефть марки Brent упала примерно до $91 за баррель.

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