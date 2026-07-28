«Пакет» выяснил, сколько россиян готовы переплачивать за удобство при покупках

По данным опроса, большинство россиян (89%) обращают внимание на разницу в ценах между курортными городами и местом постоянного проживания. При этом 65% считают ее значительной, а 24% — незначительной. Чаще всего опрошенные жители России замечают разницу в ценах на фрукты и ягоды (73%), прохладительные напитки (73%), мороженое (70%), мясо и птицу (61%), а также сладости (56%). Если стоимость нужного продукта оказывается выше ожиданий, то 40% все равно покупают его. Около трети (34%) сравнивают цены в разных магазинах, а четверть (25%) выбирают более бюджетный аналог.