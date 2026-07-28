«Пакет» выяснил, сколько россиян готовы переплачивать за удобство при покупках

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более половины опрошенных жителей России готовы переплачивать за продукты ради удобства, в том числе при покупке в магазинах рядом с пляжем, свидетельствуют данные исследования сервиса «Пакет» от Х5 (текст есть у ТАСС). В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.
«Более половины опрошенных (53%) готовы переплачивать за продукты ради удобства, например, если магазин находится рядом с пляжем. Чаще всего стоимость перестает иметь значение во время сильной жары, когда нужно быстро купить воду или прохладительный напиток (66%)», — говорится в тексте.
По данным опроса, большинство россиян (89%) обращают внимание на разницу в ценах между курортными городами и местом постоянного проживания. При этом 65% считают ее значительной, а 24% — незначительной. Чаще всего опрошенные жители России замечают разницу в ценах на фрукты и ягоды (73%), прохладительные напитки (73%), мороженое (70%), мясо и птицу (61%), а также сладости (56%). Если стоимость нужного продукта оказывается выше ожиданий, то 40% все равно покупают его. Около трети (34%) сравнивают цены в разных магазинах, а четверть (25%) выбирают более бюджетный аналог.
Для оптимизации расходов во время отпуска опрошенные ищут скидки и акции (38%), избегают магазинов рядом с достопримечательностями (37%), завтракают и ужинают в отеле (33%), а также берут перекусы на экскурсии (33%). Более того, 61% самостоятельно изучают ассортимент магазинов, чтобы найти наиболее выгодные предложения. Еще 43% спрашивают местных жителей, 38% читают обзоры в интернете, 37% советуются со знакомыми, а 35% смотрят отзывы на картах, рассказали аналитики.