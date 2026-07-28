В Петербурге установили рекорд по строительству метро

Основные силы сосредоточены на новой Красносельско-Калининской линии. Там четыре щита попарно движутся навстречу друг другу. Два комплекса идут от «Путиловской» — они уже прошли будущую станцию «Броневую» и направляются к «Заставской». Навстречу им, от «Каретной», движутся щиты-близнецы «Вера» и «Любовь», изготовленные на Обуховском заводе.