Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге установили рекорд по строительству метро

Город впервые нарастил такие темпы строительства.

Источник: Комсомольская правда

Петербург установил абсолютный рекорд по темпам строительства метро. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в радиообращении. Устойчивый бюджет и поддержка президента позволяют городу продолжать масштабные проекты. Петербург развивается как один из крупнейших транспортных узлов страны.

— Сейчас «Метрострой Северной столицы» прокладывает тоннели сразу шестью горнопроходческими машинами. В сумме они прошли уже более 10,2 километра. Таких темпов в истории города никогда не было, — объяснил глава города.

Основные силы сосредоточены на новой Красносельско-Калининской линии. Там четыре щита попарно движутся навстречу друг другу. Два комплекса идут от «Путиловской» — они уже прошли будущую станцию «Броневую» и направляются к «Заставской». Навстречу им, от «Каретной», движутся щиты-близнецы «Вера» и «Любовь», изготовленные на Обуховском заводе.

Еще один комплекс идет от «Каретной» в сторону «Лиговского проспекта-2». На зеленой Невско-Василеостровской линии щит «Надежда» почти закончил работу на участке в 4,5 километра.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше