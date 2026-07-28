Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Красноярске 1 августа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа, в субботу, в Красноярске состоятся праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника.
Они откроются масштабным спортивным событием — благотворительным забегом «Достигая цели!» на левобережной набережной Енисея. Старт забега — в 10:00.
Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров от Коммунального моста до Регистрационной палаты. Всем участникам вручат памятную медаль с железнодорожной символикой, а победителей наградят дипломами и ценными подарками.
В этот же день Красноярская железная дорога приглашает всех на остров Татышев, где в 12:00 начнутся праздничные мероприятия.
На главной сцене Татышев-парка сотрудников и ветеранов дороги поздравят начальник КрасЖД Алексей Туманин, представители Правительства Красноярского края и Законодательного собрания, администрации Красноярска, РОСПРОФЖЕЛа.
Гостей ждёт специальная программа, посвященная Году единства народов России, — она станет особым подарком красноярцам. Так, все желающие смогут побывать на площадках железнодорожного фестиваля «Вкус и код традиции»: он откроется на центральной аллее восточной стороны Татышев-парка. Здесь будут представлены подворья, отражающие самобытную культуру народов нашей страны.
Также для участников праздника в Татышев-парке выступит красноярский фольклорный ансамбль, артисты создадут неповторимую этническую музыкальную атмосферу.
Отметим, что празднование Дня железнодорожника 1 и 2 августа пройдет на всех крупных станциях магистрали в Красноярском крае и Хакасии. На предприятиях и в подразделениях КрасЖД работает более 26 тысяч человек, которые обеспечивают транспортные потребности регионов Сибири. Гордость магистрали — трудовые династии. Более 50 семей красноярских железнодорожников имеют общий трудовой стаж свыше 400 лет.
Добавим, День железнодорожника — один из старейших профессиональных праздников России, ему уже более 130 лет. Праздник посвящен работникам железнодорожного транспорта — машинистам, проводникам, диспетчерам и специалистам еще более 50 профессий отрасли..Он отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.