Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника пройдут в Красноярске 1 августа

Отметим, что празднование Дня железнодорожника 1 и 2 августа пройдет на всех крупных станциях магистрали в Красноярском крае и Хакасии. На предприятиях и в подразделениях КрасЖД работает более 26 тысяч человек, которые обеспечивают транспортные потребности регионов Сибири. Гордость магистрали — трудовые династии. Более 50 семей красноярских железнодорожников имеют общий трудовой стаж свыше 400 лет.