«Норникель» продолжает реализацию программы повышения производственной эффективности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» опубликовала предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года.
Согласно представленным данным, производство никеля во втором квартале текущего года увеличилось на 4% по сравнению с первым кварталом и достигло 43 тыс. тонн.
По итогам первого полугодия объем производства никеля относительно прошлого года снизился на 2% до 85 тыс. тонн.
Производство меди также показало рост во втором квартале (6% относительно первого квартала) до 104 тыс. тонн и снижение по итогам 6 месяцев на 5% относительно аналогичного периода прошлого года до 203 тыс. тонн.
Что касается металлов платиновой группы, то, по данным компании, во втором квартале 2026 года производство платины увеличилось до 145 тыс. унций (+7% кв-к-кв), а палладия, напротив, снизилось до 590 тыс. унций (-3% кв-к-кв).
Такая разнонаправленная динамика связана с изменением соотношения платины и палладия в добытой руде на фоне изменения структуры перерабатываемого сырья. По итогам первого полугодия 2026 года производство МПГ снизилось на 14% год-к-году до 1 199 тыс. унций палладия и на 16% год-к-году до 281 тыс. унций платины.
Как отметил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров, выпуск основных металлов ожидаемо снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с проведением плановых ремонтов оборудования, а также эффектом более высокой базы первого полугодия прошлого года.
"Во втором квартале мы продолжили обновление горного оборудования в рамках программы импортозамещения и проведение плановых ремонтных работ основного оборудования. Так, после капитального ремонта была досрочно запущена обеднительная печь № 1 на Надеждинском металлургическом заводе. Все ключевые элементы печи впервые были полностью спроектированы и произведены инженерами компании, тогда как ранее поставлялись из-за рубежа. Это свидетельствует о возможности замещения импорта и создания внутреннего центра компетенций, способного тиражировать опыт на другие переделы, — отметил он, комментируя предварительные производственные итоги.
Еще одним значимым событием, по его словам, стало проведение пусконаладочных работ проходческого комплекса «Норда» на руднике «Таймырский» Норильской площадки.
«Компания стала пионером в российской горнодобывающей отрасли, применив проходческий комплекс для подземной добычи полиметаллических руд. Его технология даст возможность вести добычу на больших глубинах без дополнительных затрат на вентиляцию, а также позволит повысить безопасность ведения горных работ», — подчеркнул Федоров.
Он также отметил, что на Кольской площадке началась активная фаза расширения рудника «Северный» до нового горизонта 730 метров. Запуск первого пускового комплекса запланирован на 2028 год, что позволит увеличить добычу на более, чем 1 млн тонн руды к 2030 году до 7 млн тонн.
В рамках реконфигурации цепочки производства компания планирует консолидировать выпуск концентрата драгоценных металлов на Кольской площадке. Это позволит повысить извлечение металлов, ускорить процесс производства и сократить расходы, так как цикл производства концентратов драгоценных металлов в Мончегорске значительно короче. Проект реализуется с учетом современных решений и учитывает все возможные факторы, которые могли бы оказать воздействие на окружающую среду.
Подводя итоги, Евгений Федоров еще раз подчеркнул: «Мы сохраняем приверженность высоким экологическим стандартам работы всех наших производственных активов. Компания продолжает реализацию программы повышения производственной эффективности и подтверждает прогноз производства металлов на 2026 год в рамках ранее опубликованного».