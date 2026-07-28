Производство мороженого в Казахстане выросло на 47,4%

«За этот же период емкость внутреннего рынка увеличилась на 41,2% и составила 31,9 тысячи тонн. При этом импорт вырос лишь на 7,1% — до 5,1 тысячи тонн», — добавили в ведомстве.
Это, убеждены в Минсельхозе, свидетельствует об укреплении позиций казахстанских производителей, снижении зависимости от зарубежной продукции и продолжающемся импортозамещении.
Экспорт и импорт
За январь-май 2026 года Казахстан экспортировал 8343 тонны мороженого, что на 38,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Объем импорта составил 5145 тонн, увеличившись лишь на 7,1%. Таким образом, экспорт продолжает существенно опережать импорт, а Казахстан уверенно укрепляет статус нетто-экспортера мороженого.
Основным экспортным рынком остается Россия, куда было поставлено 5748 тонн продукции.
«Это составляет почти 69% всего объема экспорта казахстанского мороженого и на 39,6% превышает показатель прошлого года. Вторым крупнейшим направлением является Кыргызстан 2019 тонн с впечатляющим ростом на 46,7%, что стало самым высоким показателем среди ключевых экспортных рынков», — подчеркнули в Минсельхозе.
Кроме того,
- в Узбекистан экспортировано 498 тонн продукции,
- в Таджикистан 53 тонны,
- в Монголию 17 тонн,
- в Азербайджан 8 тонн.
В структуре импорта, отметили в Минсельхозе, сохраняется стабильность.
Основными поставщиками мороженого в Казахстан являются Россия 2250 тонн и Кыргызстан 2073 тонны, на которые приходится свыше 84% общего объема импорта.
«При этом наиболее заметный рост показали поставки из Беларуси — на 118%, а также из Узбекистана — на 78,9%», — подчеркнули в ведомстве.