Производство мороженого в Казахстане выросло на 47,4%

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане произвели 35,1 тысячи тонн, что на 47,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на бюро национальной статистики.