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Производство мороженого в Казахстане выросло на 47,4%

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане произвели 35,1 тысячи тонн, что на 47,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на бюро национальной статистики.

Источник: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана

«За этот же период емкость внутреннего рынка увеличилась на 41,2% и составила 31,9 тысячи тонн. При этом импорт вырос лишь на 7,1% — до 5,1 тысячи тонн», — добавили в ведомстве.

Это, убеждены в Минсельхозе, свидетельствует об укреплении позиций казахстанских производителей, снижении зависимости от зарубежной продукции и продолжающемся импортозамещении.

Экспорт и импорт

За январь-май 2026 года Казахстан экспортировал 8343 тонны мороженого, что на 38,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Объем импорта составил 5145 тонн, увеличившись лишь на 7,1%. Таким образом, экспорт продолжает существенно опережать импорт, а Казахстан уверенно укрепляет статус нетто-экспортера мороженого.

Основным экспортным рынком остается Россия, куда было поставлено 5748 тонн продукции.

«Это составляет почти 69% всего объема экспорта казахстанского мороженого и на 39,6% превышает показатель прошлого года. Вторым крупнейшим направлением является Кыргызстан 2019 тонн с впечатляющим ростом на 46,7%, что стало самым высоким показателем среди ключевых экспортных рынков», — подчеркнули в Минсельхозе.

Кроме того,

  • в Узбекистан экспортировано 498 тонн продукции,
  • в Таджикистан 53 тонны,
  • в Монголию 17 тонн,
  • в Азербайджан 8 тонн.

В структуре импорта, отметили в Минсельхозе, сохраняется стабильность.

Основными поставщиками мороженого в Казахстан являются Россия 2250 тонн и Кыргызстан 2073 тонны, на которые приходится свыше 84% общего объема импорта.

«При этом наиболее заметный рост показали поставки из Беларуси — на 118%, а также из Узбекистана — на 78,9%», — подчеркнули в ведомстве.