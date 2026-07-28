Эксперт: Химпрому нужен доступ к стратегическому сырью

Технологический суверенитет начинается не только с запуска новых заводов, а с гарантированного доступа к сырью. Сегодня это становится одним из главных вызовов для российской химической промышленности.
В настоящее время предприятия отрасли ведут масштабную работу по созданию новых производств и расширению выпуска продукции, ранее поставлявшейся из недружественных государств. За последние годы российская промышленность столкнулась с беспрецедентными внешними ограничениями, которые затронули поставки оборудования, технологий, компонентов и химической продукции. Наши предприятия взяли на себя обязательства по обеспечению внутреннего рынка продукцией, необходимой для функционирования машиностроения, нефтегазового комплекса, энергетики, строительства, транспортной инфраструктуры и иных стратегически значимых отраслей экономики.
Дальнейшее развитие отечественных производств невозможно без гарантированного обеспечения химических предприятий базовым нефтехимическим сырьем. Химическая промышленность столкнулась с критической ситуацией: предприятия не всегда могут получить базовое сырье, без которого проекты попросту невозможно реализовать.
Наиболее остро данная проблема проявляется в отношении поставок орто-ксилола и авиационного керосина ТС-1, а также обеспечением дизельным топливом (в промышленных масштабах для заправки генераторов, так как Белгородская область из-за атак ВСУ часто применяет резервную генерацию), которые являются критически важными компонентами производственного цикла.
Действующая система реализации указанных видов сырьевых компонентов предусматривает преимущественное использование биржевых механизмов торговли или покупки через трейдеров.
Фактически часть объемов необходимого сырья концентрируется у посреднических и трейдерских организаций.
Первоначально данный механизм был направлен на обеспечение прозрачности ценообразования и развитие конкурентной среды. Однако сейчас сложилась ситуация, при которой значительная часть продукции приобретается участниками рынка, не осуществляющими промышленную переработку сырья.
Фактически часть объемов орто-ксилола и ТС-1, а также дизеля концентрируется у посреднических и трейдерских организаций, деятельность которых направлена на последующую перепродажу продукции. При этом предприятия, осуществляющие глубокую переработку сырья и производящие продукцию высокой добавленной стоимости, либо сталкиваются с невозможностью приобретения необходимого объема продукции, либо вынуждены приобретать сырье по существенно более высоким ценам через цепочку посредников.
Это приводит к возникновению системных рисков. Производственные компании вынуждены конкурировать за сырье не только друг с другом, но и с трейдерами. Это увеличивает стоимость сырья, усложняет долгосрочное планирование и повышает риски остановки производств.
Показательна динамика рынка орто-ксилола. Согласно представленным данным, с начала 2026 года биржевая цена выросла примерно с 81,5 тысячи до 167,9 тысячи рублей за тонну, то есть более чем в два раза. Одновременно объем торгов резко сократился, а затем с 17 июня — торги и вовсе прекратились. Аналогичная ситуация наблюдается и по топливу ТС-1 после остановки производства на отдельных нефтеперерабатывающих предприятиях.
Для экономики вопрос выходит далеко за рамки цен. Если предприятие не может приобрести сырье, простаивают производственные мощности, откладываются инвестиционные проекты, снижается выпуск продукции, растут издержки и уменьшается отдача от уже предоставленных государством мер поддержки. Особенно чувствительна эта проблема для предприятий, реализующих проекты импортозамещения и работающих в приграничных регионах.
Вместе с поддержкой инвестиций должна быть обеспечена и доступность стратегического сырья.
Именно поэтому представители отрасли и поднимают вопрос о необходимости корректировки существующего механизма распределения стратегического сырья. Речь идет не об отказе от биржевой торговли, а о создании специального режима, который позволил бы производителям, действительно перерабатывающим сырье и выпускающим промышленную продукцию, напрямую заключать долгосрочные контракты с нефтеперерабатывающими предприятиями.
Представители химической промышленности предлагают рассмотреть вопрос о введении временного механизма прямых поставок орто-ксилола и ТС-1, дизельного топлива профильным предприятиям, разработать механизм заключения прямых долгосрочных договоров между производителями сырья и переработчиками, а также обеспечить приоритетное снабжение предприятий, реализующих проекты импортозамещения и инвестиционные проекты в приграничных регионах Российской Федерации.
Предлагаемые меры направлены исключительно на достижение государственных целей в области промышленной политики, технологического суверенитета и развития приграничных территорий и не требуют дополнительных финансовых затрат.
Вместе с поддержкой инвестиций должна быть обеспечена и доступность стратегического сырья для тех, кто создает конечный продукт, а не извлекает прибыль из посреднических операций. Реализация данных предложений позволит обеспечить эффективное использование уже предоставленных государством мер поддержки, сохранить инвестиционную активность в отрасли и регионах, ускорить процессы импортозамещения и укрепить экономическую безопасность страны.