Эксперт: Химпрому нужен доступ к стратегическому сырью

Показательна динамика рынка орто-ксилола. Согласно представленным данным, с начала 2026 года биржевая цена выросла примерно с 81,5 тысячи до 167,9 тысячи рублей за тонну, то есть более чем в два раза. Одновременно объем торгов резко сократился, а затем с 17 июня — торги и вовсе прекратились. Аналогичная ситуация наблюдается и по топливу ТС-1 после остановки производства на отдельных нефтеперерабатывающих предприятиях.