Росавиация предупредила о корректировке расписания в аэропорту Калининграда

В Ленинградской области сегодня с половины седьмого утра объявлена опасность БПЛА, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил, что также возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Минобороны РФ о сбитых над регионом БПЛА пока не отчитывалось.