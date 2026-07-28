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Росавиация предупредила о корректировке расписания в аэропорту Калининграда

Временные ограничения в воздушном пространстве над Ленинградской областью сказались на маршрутах полетов в и из Калининграда, сообщила Росавиация. Из-за этого в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, предупредило ведомство. Статус рейса предлагается уточнять на онлайн-табло аэропорта.

Временные ограничения в воздушном пространстве над Ленинградской областью сказались на маршрутах полетов в и из Калининграда, сообщила Росавиация. Из-за этого в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, предупредило ведомство. Статус рейса предлагается уточнять на онлайн-табло аэропорта.

В Ленинградской области сегодня с половины седьмого утра объявлена опасность БПЛА, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил, что также возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Минобороны РФ о сбитых над регионом БПЛА пока не отчитывалось.

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