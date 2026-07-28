В России увеличат более 40 социальных выплат в 2027 году

С 1 февраля 2027 года в России будет проведена масштабная индексация свыше 40 видов социальных пособий. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Корректировка затронет выплаты при рождении или усыновлении детей, материнский капитал, пособия для семей военнослужащих, а также ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для льготных категорий граждан — инвалидов и ветеранов. Кроме того, по уровню инфляции пересчитают минимальные и максимальные планки пособий по безработице и страховые компенсации при несчастных случаях на производстве. Размер прибавки будет рассчитан на основе фактического уровня инфляции за 2026 год, который в текущих проектах заложен на уровне 5,2%.
Эксперт пояснила, что социальные начисления индексируются поэтапно в зависимости от их экономической привязки. Изменения распределятся следующим образом:
С 1 января 2027 года вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим автоматически увеличатся все выплаты, расчет которых базируется на этом показателе. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей, декретных выплатах для женщин с небольшим стажем или низким доходом, а также о минимальной сумме выплат по больничным листам. Также с начала года произойдет перерасчет единого пособия на детей до 17 лет и выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум. С 1 февраля, после получения официальных данных Росстата об итоговой инфляции за предыдущий год, пройдет основная волна индексации фиксированных федеральных пособий.