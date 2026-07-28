В России увеличат более 40 социальных выплат в 2027 году

С 1 января 2027 года вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим автоматически увеличатся все выплаты, расчет которых базируется на этом показателе. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей, декретных выплатах для женщин с небольшим стажем или низким доходом, а также о минимальной сумме выплат по больничным листам. Также с начала года произойдет перерасчет единого пособия на детей до 17 лет и выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум. С 1 февраля, после получения официальных данных Росстата об итоговой инфляции за предыдущий год, пройдет основная волна индексации фиксированных федеральных пособий.